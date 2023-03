Papa Francesco rivedrà il celibato: ‘Non c’è alcuna contraddizione nel fatto che un prete si sposi’ (Di domenica 12 marzo 2023) Papa Francesco si è rivelato, un’altra volta, il Pontefice dei cambiamenti radicali. Questa volta, ha trattato il tema del celibato portando tutti allo stupore. Infatti, la sua risposta alla domanda sulla possibilità di una revisione del celibato ha risposto con un duplice “sì”. Circo per i poveri del Papa, gli animalisti attaccano il Pontefice Il celibato ecclesiastico: la storia Il celibato ecclesiastico si affermò nei primi anni del 4° secolo quando il Concilio di quella che oggi è Granada, ordinò a tutti i chierici di astenersi dal matrimonio, dall’avere rapporti sessuali e dal generare figli; in caso contrario avrebbero ricevuto come pena la deposizione. La norma fu ratificata, in Occidente, dal Papa Siricio, nel Concilio romano del 386, quindi da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)si è rivelato, un’altra volta, il Pontefice dei cambiamenti radicali. Questa volta, ha trattato il tema delportando tutti allo stupore. Infatti, la sua risposta alla domanda sulla possibilità di una revisione delha risposto con un duplice “sì”. Circo per i poveri del, gli animalisti attaccano il Pontefice Ilecclesiastico: la storia Ilecclesiastico si affermò nei primi anni del 4° secolo quando il Concilio di quella che oggi è Granada, ordinò a tutti i chierici di astenersi dal matrimonio, dall’avere rapporti sessuali e dal generare figli; in caso contrario avrebbero ricevuto come pena la deposizione. La norma fu ratificata, in Occidente, dalSiricio, nel Concilio romano del 386, quindi da ...

