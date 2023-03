Papa Francesco | l’ipotesi del faccia a faccia in Vaticano tra Putin e Zelensky con la mediazione di Israele

(Di domenica 12 marzo 2023) La speranza dia 10 anni dall’inizio del suo pontificato è di riuscire a ottenere la pace «nella martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra», dice in un’intervista al Fatto di quotidiano di. A. Grana. Un obiettivo che per ilva ben oltre l’augurio ideale, con un impegno diplomatico che vede il pontefice impegnato nel ruolo di mediatore, come aveva già anticipato di recente nelle interviste al quotidiano argentino La Nacion e alla tv svizzera Rsi. Bergoglio si è detto disposto ad andare di persona sia a Kiev da Volodymyrche a Mosca per parlare con Vladimir, purché il presidente russo gli conceda un margine di apertura per interrompere il conflitto. Un vero e proprio piano per la pace in Ucraina da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Per il decimo anniversario dell’elezione di #PapaFrancesco saranno online i cinque episodi speciali del #podcast “L… - Tg3web : Papa Francesco all'udienza con la Fondazione Centesimus Annus e la rete di otto atenei di diversi continenti che ha… - repubblica : Papa Francesco: 'Il celibato dei preti può essere rivisto' - faustalissia : RT @francofontana43: “Andró a Kiev solo se (anche) Mosca mi riceverà. Ideologia gender pericolosa” L’intervista a Papa Francesco sul auotif… - RobertoBortone : RT @santegidionews: #13 marzo 2013-2023. Dieci di papa Francesco. Alcune riflessioni negli editoriali di Andrea #Riccardi e Marco Impagliaz… -

...mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell'indifferenza - dice il- , girare la faccia dall'altra parte e dire: "A me che importa Non mi interessa! Non è un mio problema!". Poi...In un'intervista a Il Fatto Quotidiano ,ha detto di sognare 'una Chiesa senza clericalismo' e che 'stia in mezzo alla gente'. Ilha quindi citato don Tonino Bello, ricordando la frase: 'Noi siamo angeli con un'ala sola. Per ...E' l'augurio diper il futuro, espresso in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui il Pontefice sottolinea che 'la guerra è assurda e crudele. È un'azienda che non conosce crisi ...

ESCLUSIVO | Intervista a Papa Francesco: ‘Corruzione, lo scandalo che mi fa soffrire’ Il Fatto Quotidiano

Riascolta Dieci anni da Papa, Francesco e il Vaticano - di Catia Caramelli di Reportage. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Papa Francesco: "Lavorare per la pace significa non investire in armi" In questo quadro, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, quella di Papa Francesco continua ad essere una delle poche ...