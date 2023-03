Papa Francesco compie dieci anni di pontificato Ma c’è poco da festeggiare

(Di domenica 12 marzo 2023) Ildi Jorge Mario Bergoglio hae c’èda. In questo decennio non si è mobilitata intorno auna maggioranza di episcopato e clero riformatore, mentre un nucleo consistente di conservatori e tradizionalisti ha condotto senza pause una sorta di guerra civile contro il pontefice argentino. Tra i vescovi moderati si manifesta anche un “partito della paura” che teme la “democratizzazione” della Chiesa. Ora, dopo la scomparsa di Benedetto XVI, il fronte anti-riforme si sta muovendo per spingere ilalle dimissioni con l’obiettivo di influenzare il prossimo conclave e imporre uno stop. Tuttaviaresiste. Ha già aperto nuovi cantieri che collocano la Chiesa cattolica su una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Per il decimo anniversario dell’elezione di #PapaFrancesco saranno online i cinque episodi speciali del #podcast “L… - Tg3web : Papa Francesco all'udienza con la Fondazione Centesimus Annus e la rete di otto atenei di diversi continenti che ha… - repubblica : Papa Francesco: 'Il celibato dei preti può essere rivisto' - MagriGianluigi : RT @albertomelloni: Clamore sulla intervista di Papa Francesco sul celibato: in realtà nella chiesa latina i preti sposati li ha ammessi Be… - mb_pbs : RT @EwtnItalia: «Commettere violenza nei confronti di una donna e di una madre è farla a Dio stesso, che da una donna, da una madre, ha pre… -

E' l'augurio diper il futuro, espresso in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui il Pontefice sottolinea che "la guerra è assurda e crudele. È un'azienda che non conosce crisi ...Bergoglio apre alla possibilità di cancellare il celibato dei sacerdoti. Nell'intervista rilasciata al sito argentino "Infobae" in occasione del suo decimo anniversario di pontificato,......mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell'indifferenza - dice il- , girare la faccia dall'altra parte e dire: "A me che importa Non mi interessa! Non è un mio problema!". Poi...

ESCLUSIVO | Intervista a Papa Francesco: ‘Corruzione, lo scandalo che mi fa soffrire’ Il Fatto Quotidiano

Non mi interessa! Non è un mio problema!””. “Non dobbiamo scivolare dal peccato alla corruzione. Mai! – aggiunge Papa Francesco – Nella Chiesa, come nella politica e nella società in generale, ...In un messaggio scritto in occasione del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, che cade lunedì 13 marzo, l’Arcivescovo invita la Diocesi a una «preghiera particolarmente intensa» per il ...