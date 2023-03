Papa Francesco ci interroga: siamo capaci di capire la sete degli altri? (Di domenica 12 marzo 2023) «Dammi da bere»: il Signore si rivolge così alla Samaritana presso il pezzo. Un’immagine di Dio che si abbassa per darci la vita eterna. Nell’Angelus di oggi, domenica 12 marzo, Papa Francesco si sofferma su uno degli incontri più belli del Signore Gesù. Dio si abbassa per noi Davanti a una piazza San Pietro gremita L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 marzo 2023) «Dammi da bere»: il Signore si rivolge così alla Samaritana presso il pezzo. Un’immagine di Dio che si abbassa per darci la vita eterna. Nell’Angelus di oggi, domenica 12 marzo,si sofferma su unoincontri più belli del Signore Gesù. Dio si abbassa per noi Davanti a una piazza San Pietro gremita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Papa: a troppi fratelli manca l'acqua per vivere Città del Vaticano (AsiaNews) - Come Gesù al pozzo della samaritana, anche il mondo di oggi in tanti modi dice: dammi da bere. Lo ha ricordato papa Francesco oggi ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'appuntamento domenicale con la preghiera dell'Angelus. Commentando la pagina del Vangelo di Giovanni proposta oggi dalla liturgia nel ... Le contraddizioni di Francesco: luci e ombre di un pontificato incompiuto I dieci anni di papa Francesco vanno letti in chiaroscuro. Ovviamente a causa della difficoltà di valutare un pontificato che, certo non concluso, è comunque molto controverso. Ma i toni grigi che lo ... Il Papa: 'Sogno una chiesa in mezzo alla gente e senza clericalismo' Cosi' Papa Francesco in una intervista esclusiva a ilfattoquotidiano.it in occasione dei 10 anni del suo Pontificato. 'Quando hanno chiesto alla senatrice a vita Liliana Segre , sopravvissuta alla ... Papa: a troppi fratelli manca l'acqua per vivere L'appello di papa Francesco all'Angelus nella domenica in cui la liturgia propone il brano di vangelo della Samaritana. "Anche la terra sfinita e riarsa dice a un mondo che continua ... I primi 10 anni di Papa Francesco: "Chiedo la pace" Il primo festeggiamento sarà alle 8 del mattino, a Santa Marta, con tutti i cardinali presenti a Roma. Papa Francesco celebrerà i dieci anni di pontificato con una messa, lontano dalle dirette televis ...