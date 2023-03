Papa: “Celibato? Non sono ancora pronto a rivederlo” (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Celibato? “Non sono ancora pronto a rivederlo, ma ovviamente è una questione di disciplina, niente a che vedere con il dogma”. Lo ha detto Papa Francesco che, dopo Infobae e La Nación, è stato a colloquio con un altro media argentino, il sito Perfil, in occasione dei dieci anni del pontificato, intervista riportata anche da Vatican News. Poi, a una domanda sulle varie questioni teologiche e disciplinari nella Chiesa, come i sacramenti ai divorziati risposati e il matrimonio tra persone omosessuali, ha risposto: “Tutti sono figli di Dio e ognuno cerca Dio e lo trova, nel modo in cui può. Dio tiene lontani solo i superbi, il resto di noi peccatori è in linea”. Perché si identifica con Francesco d’Assisi? “È una cosa spontanea. Vedere quel ragazzo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il? “Non, ma ovviamente è una questione di disciplina, niente a che vedere con il dogma”. Lo ha dettoFrancesco che, dopo Infobae e La Nación, è stato a colloquio con un altro media argentino, il sito Perfil, in occasione dei dieci anni del pontificato, intervista riportata anche da Vatican News. Poi, a una domanda sulle varie questioni teologiche e disciplinari nella Chiesa, come i sacramenti ai divorziati risposati e il matrimonio tra persone omosessuali, ha risposto: “Tuttifigli di Dio e ognuno cerca Dio e lo trova, nel modo in cui può. Dio tiene lontani solo i superbi, il resto di noi peccatori è in linea”. Perché si identifica con Francesco d’Assisi? “È una cosa spontanea. Vedere quel ragazzo di ...

