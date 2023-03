Paola Caruso, le lacrime per il figlio: "Il danno è permanente, dovrà portare il tutore per sempre" (Di domenica 12 marzo 2023) Paola Caruso torna a 'Verissimo' per parlare dei problemi di salute del figlio Michele , nati a seguito di un'iniezione effettuata in Egitto, a Sharm el - Sheikh. 'Ha migliorato l'uso della gamba, ma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 marzo 2023)torna a 'Verissimo' per parlare dei problemi di salute delMichele , nati a seguito di un'iniezione effettuata in Egitto, a Sharm el - Sheikh. 'Ha migliorato l'uso della gamba, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Paola Caruso disperata per il figlio: 'Non guarirà, non camminerà mai più ed è colpa mia' - infoitcultura : Paola Caruso in lacrime a Verissimo: «Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata» - infoitcultura : Paola Caruso torna a parlare del dramma di suo figlio: 'Il danno è permanente, dovrà portare il tutore a vita' - MCalcioNews : Paola Caruso ancora in lacrime a Verissimo: la paura che suo figlio non guarirà mai - infoitcultura : Chi è Paola Caruso: età, altezza, figlio, mamma, laurea e Instagram -