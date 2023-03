Paola Caruso in lacrime a Verissimo: 'Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata' (Di domenica 12 marzo 2023) Paola Caruso ha raccontato a Verissimo le condizioni di salute del suo bambino Michele al quale era stato iniettato un farmaco non adatto ai bambini , che gli ha causato la paralisi del nervo sciatico ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023)ha raccontato ale condizioni di salute del suoMichele al quale era stato iniettato un farmaco non adatto ai bambini , che gli ha causato la paralisi del nervo sciatico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _commentotrash : NON POTETE NEMMENO IMMAGINARE COME HO PIANTO PER PAOLA CARUSO E LA DISGRAZIA AL PICCOLO MICHELE NON SI MERITA TUTTO… - VicolodelleNews : #verissimo Paola Caruso ci aggiorna sullo stato di salute del suo piccolo Michelino - Il Vicolo delle News Il Vicol… - leggoit : Paola Caruso in lacrime a #Verissimo: «Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata» - IsaeChia : #Verissimo, il dolore di Paola Caruso: “Come dico a mio figlio che dovrà portare il tutore per sempre? Non riesco a… - 20_sansastark : Prima il pianto con paola caruso mo con nino d'angelo perchè ho messo su canale5 ma cosa mi dice il cervello -