Palo del Colle: auto rubate in procinto di essere smontate, un arresto Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri:

I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato in flagranza di reato C.B., 50enne originario di Foggia, censurato, ritenuto, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, responsabile dei reati di riciclaggio e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La scorsa mattina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno e quelli della Stazione di Bitetto, si sono recati nell'agro del comune di Palo del Colle, esattamente nella località "le Matine", per individuare una banda di malfattori dediti al furto di autovetture e alla commercializzazione sul "mercato nero" di pezzi e parti di esse. Nell'area interessata, circondata da vegetazione e da alcune costruzioni rurali, i

