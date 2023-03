Pallanuoto, World Cup 2023: altra vittoria per il Settebello, Francia battuta 11-8 (Di domenica 12 marzo 2023) Settebello indistruttibile in quel di Zagabria. Dopo l’impresa di ieri oggi un match sulla carta più agevole nel girone preliminare di World Cup (azzurri qualificati ufficialmente alle fasi finali): quarta partita, quarta vittoria, battendo per 11-8 la Francia. Primo quarto da dimenticare, magari con tensione bassa dopo il capolavoro del giorno precedente. Il 5-2 transalpino serve per dare la sveglia a Del Lungo e compagni che da lì in poi non concedono sconti: solo tre reti concesse ed un parziale devastante di 9-3 negli ultimi tre quarti. Ad esaltarsi soprattutto uno scatenato Edoardo Di Somma, autore di cinque reti. Martedì ultimo incontro per gli azzurri, contro gli USA. Francia-Italia 8-11 Francia: Rossi , Guerin , Crousillat 1, Bouet , Khasz , T. Vernoux 3, Zivkovic 1, Bjorch 1, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)indistruttibile in quel di Zagabria. Dopo l’impresa di ieri oggi un match sulla carta più agevole nel girone preliminare diCup (azzurri qualificati ufficialmente alle fasi finali): quarta partita, quarta, battendo per 11-8 la. Primo quarto da dimenticare, magari con tensione bassa dopo il capolavoro del giorno precedente. Il 5-2 transalpino serve per dare la sveglia a Del Lungo e compagni che da lì in poi non concedono sconti: solo tre reti concesse ed un parziale devastante di 9-3 negli ultimi tre quarti. Ad esaltarsi soprattutto uno scatenato Edoardo Di Somma, autore di cinque reti. Martedì ultimo incontro per gli azzurri, contro gli USA.-Italia 8-11: Rossi , Guerin , Crousillat 1, Bouet , Khasz , T. Vernoux 3, Zivkovic 1, Bjorch 1, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pallanuoto, World Cup maschile 2023: quarta vittoria consecutiva per il #Settebello, #Francia battuta 11-8 - OA_Sport : LIVE Italia-Francia, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: i transalpini sono cresciuti, sfida non semplice - - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: World Cup di Pallanuoto, il Settebello verso il match con gli Stati Uniti - angelo_perfetti : World Cup di Pallanuoto, il Settebello verso il match con gli Stati Uniti - ottopagine : Pallanuoto, World Cup: il Settebello di Dolce e Renzuto ribalta la Croazia -