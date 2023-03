Pallanuoto | Sandro Campagna | “Abbiamo sentito un po’ di stanchezza | ma il secondo tempo ci ha galvanizzato!”

(Di domenica 12 marzo 2023) Tutto come da copione. Il Settebello diha risposto presente e centrato la quarta vittoria in altrettante partite disputate nella prima fase di World Cup a Zagabria. Dopo aver battuto in rimonta i forti padroni di casa della Croazia, la formazione tricolore si è ripetuta quest’oggi contro la Francia. Un break di 5-0 nelha permesso alla compagine nostrana di rimettere le cose al loro posto, dopo che i transalpini avevano guidato le danze sul punteggio di 5-2. Miglior giocatore del confronto è stato Edoardo Di Somma, autore di una cinquina e autentico incubo della retroguardia francese. Tracciando un bilancio, positiva anche la prestazione in difesa, considerando il modo in cui la squadra disia riuscita a esorcizzare le azioni in superiorità numerica dei rivali. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Pallanuoto, Sandro Campagna: '7-1 contro la Croazia: siamo una grande squadra. Rimonta possibile col nuovo sistema' -

Quarta vittoria consecutiva per l' Italia nella prima fase della World Cup maschile 2023 dia Zagabria. Il Settebello diCampagna, tornato in acqua 24 ore dopo la splendida vittoria in rimonta contro la Croazia, ha sconfitto anche la Francia sul punteggio di 11 - 8 ...... la Nazionale italiana di, contro la Croazia (14 - 13), al termine di una partita valida per il Gruppo A della prima fase della World Cup maschile 2023 di, il CT...Soddisfatto coachCampagna. 'Una vittoria di prestigio. All'inizio siamo andati in difficoltà sulle loro entrate; poi ci siamo assestati e con la zona abbiamo recuperato nel punteggio. Davanti ...

Pallanuoto, Sandro Campagna: "7-1 contro la Croazia: siamo una grande squadra. Rimonta possibile col nuovo sistema" OA Sport

Dopo un avvio di partita difficile la squadra di Sandro Campagna, ha alzato il livello in fase ... quarto incontro della World Cup di pallanuoto 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti ...Tutto come da copione. Il Settebello di Sandro Campagna ha risposto presente e centrato la quarta vittoria in altrettante partite disputate nella prima fase di World Cup a Zagabria. Dopo aver battuto ...