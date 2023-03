Pallamano | qualificazioni Euro 2024 | l’Italia batte la Lettonia e blinda il terzo posto

(Di domenica 12 marzo 2023) All’Olympic Centre di Valmiera,dellala29-23 nella quarta giornata delleagli EHF. Risultato fondamentale per gli azzurri, che conquistano aritmeticamente la terza posizione nella classifica del Gruppo 8 agganciando la Polonia. Il passaggio del turno si deciderà così nella sfida del 27 aprile a Vigevano proprio contro i polacchi. “È stata una doppia partita molto importante sotto diversi aspetti per– commenta il dt Riccardo Trillini -. Innanzitutto c’è il risultato emerso che non lascia spazio a dubbi. A questo proposito vorrei sottolineare che vincere così fuori casa, con sei reti di scarto, è indice di una crescente maturità della squadra che sta dimostrando di volere e sapere ...

Pescara. Vincente e convincente: è l'Italia che al Pala Giovanni Paolo II di Pescara batte 36 - 23 (p.t. 15 - 10) la Lettonia e conquista la sua prima vittoria nel Gruppo 8 di qualificazione agli Ehf

L'Italia concede il bis a Valdiera. Dopo il convincente successo dell'andata la Nazionale italiana di pallamano ha vinto anche la gara di ritorno sconfiggendo la Lettonia per 23-29, assicurandosi il t