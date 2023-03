Pagelle Verona-Monza 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Le, ile idi1-1, match della ventiseiesima giornata di. Dopo un primo tempo senza reti, la svolta arriva al 51?. Dopo un cross di Faraoni e unadi rimpalli, Verdi si libera di un avversario e col mancino buca le mani a Di Gregorio. Quattro minuti dopo arriva il pareggio: Petagna difende l’ennesimo pallone con il corpo e scarica per Caprari al limite dell’area. Premiata la sovrapposizione di Carlos Augusto che crossa basso al centro per l’inserimento di Sensi, in gol in tap in. Al 61? iltrova il gol con Caprari, ma è annullato per un fuorigioco precedente di Petagna. L’ultima chance da gol è di Pessina che penetra in area con una persentina e sbaglia ...