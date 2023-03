Pagelle Roma-Sassuolo: disastro Kumbulla, gioiello Laurienté (Di domenica 12 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Roma-Sassuolo (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Sassuolo, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pagelle: Roma (3-5-2): Rui Patricio 5; Kumbulla 4, Smalling 6, Ibanez 5.5; Zalewski 6.5 (75’ Volpato SV), Bove 5 (45’ Dybala 7), Matic 6 (56’ Camara 5), Wijnaldum 6, Spinazzola 6.5 (45’ Karsdorp 5.5); El Shaarawy 5.5, Abraham 4.5 (76’ Majchrzak SV). Sassuolo (4-3-3): Consigli 6.5; Toljan 6.5, Tressoldi 6 (64’ Erlic 6), Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Frattesi 7.5, Lopez 5.5 (64’ Obiang 6), Henrique 6.5; Berardi 7 (76’ Bajrami SV), ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Rui Patricio 5;4, Smalling 6, Ibanez 5.5; Zalewski 6.5 (75’ Volpato SV), Bove 5 (45’ Dybala 7), Matic 6 (56’ Camara 5), Wijnaldum 6, Spinazzola 6.5 (45’ Karsdorp 5.5); El Shaarawy 5.5, Abraham 4.5 (76’ Majchrzak SV).(4-3-3): Consigli 6.5; Toljan 6.5, Tressoldi 6 (64’ Erlic 6), Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Frattesi 7.5, Lopez 5.5 (64’ Obiang 6), Henrique 6.5; Berardi 7 (76’ Bajrami SV), ...

