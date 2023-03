Pagelle Juve-Sampdoria: doppio Rabiot, prima gioia Soulé VOTI (Di domenica 12 marzo 2023) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Juve-Sampdoria Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Sampdoria, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Juventus: Perin 6; Danilo 6, Bonucci 5 (46? Cuadrado 7), Bremer 6.5 (83? Rugani SV); De Sciglio 6 (87? Gatti SV), Fagioli 6.5, Barrenechea 5 (46? Locatelli 6.5), Rabiot 8, Kostic 6.5; Miretti 6.5 (72? Soulé 6.5); Vlahovic 5.5. All. Allegri 6 Sampdoria: Turk 6; Gunter 6, Nuytinck 6.5 (76? Paoletti SV), Amione 6; Zanoli 6, Winks 6, Rincon 6 (82? Malagrida SV), Augello 6.5 (72? Murru 6); Leris 5.5, Djuricic 6.5 (72? Jesè 5.5); Gabbiadini 5. All. Stankovic ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.ntus: Perin 6; Danilo 6, Bonucci 5 (46? Cuadrado 7), Bremer 6.5 (83? Rugani SV); De Sciglio 6 (87? Gatti SV), Fagioli 6.5, Barrenechea 5 (46? Locatelli 6.5),8, Kostic 6.5; Miretti 6.5 (72?6.5); Vlahovic 5.5. All. Allegri 6: Turk 6; Gunter 6, Nuytinck 6.5 (76? Paoletti SV), Amione 6; Zanoli 6, Winks 6, Rincon 6 (82? Malagrida SV), Augello 6.5 (72? Murru 6); Leris 5.5, Djuricic 6.5 (72? Jesè 5.5); Gabbiadini 5. All. Stankovic ...

