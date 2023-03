Pagamenti Pos 2023 | la Finanza chiarisce quando scattano le sanzioni

(Di domenica 12 marzo 2023) La Guardia dici offre dei lumi supossono scattare lelegate all’uso del Pos. Trova anche conferma l’avvio di una “cabina di regia” antifrodi sui bonus edilizi. È quanto si ricava da due note di chiarimento diramate ai reparti territoriali dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, il generale Giuseppe Arbore. Vediamo di che si tratta. Se il cliente chiede di pagare col Pos e l’esercente gli nega questa possibilità (perché per esempio il Pos non ce l’ha), scatta la doppia penalità, ovvero l’esercente dovrà pagare una sanzione pecuniaria di trenta euro più il quattro per cento del valore della transazione non accettata. Come si apprende dalla circolare della GdF viene un’indicazione di non poco conto: la sanzione scatta solo se il consumatore che si vede negare il pagamento elettronico dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChicQ71 : La metà dei pagamenti effettuati nel 2022 è avvenuta tramite pos. Vi meritate Shwab, Gates, Harari, Biden, Von Der… - giuliog : RT @Radio1Rai: ??#Pos Le commissioni sulle carte sono costate alle imprese, nel 2022, 5mld. I pagamenti digitali hanno raggiunto i 400mld, (… - jmarzola1 : RT @Radio1Rai: ??#Pos Le commissioni sulle carte sono costate alle imprese, nel 2022, 5mld. I pagamenti digitali hanno raggiunto i 400mld, (… - Confesercenti : RT @Radio1Rai: ??#Pos Le commissioni sulle carte sono costate alle imprese, nel 2022, 5mld. I pagamenti digitali hanno raggiunto i 400mld, (… - GigiLigi3 : RT @calalaruta: Hanno mantenuto le promesse. Da domani 1000 euro con un click. Tolte le accise sulla benzina. Non pagheremo la tassa su i p… -

A stimarlo è Confesercenti , in vista del Tavolo tecnico per il taglio delle commissioni suitramite, convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo. Il tavolo - spiega ...È per questo che - in vista del Tavolo tecnico dedicato al taglio delle commissioni suitramiteconvocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo - Confesercenti chiede di ...A stimarlo è Confesercenti , in vista del Tavolo tecnico per il taglio delle commissioni suitramite, convocato dal Ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo. 'Il tavolo è l'...

Boom Pos e pagamenti digitali: italiani scelgono le carte QuiFinanza

A stimarlo è Confesercenti, in vista del Tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos, convocato dal ministero dell'Economia per venerdì 17 marzo. Il tavolo - spiega la Con ...L'uso del Pos è costato 5 miliardi alle imprese nel 2022; un 'peso' che diventa maggiore soprattutto per le piccole ...