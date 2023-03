Ottomila euro nella bisca clandestina: scoperti in 16 mentre giocavano a “Zecchinetta” (Di domenica 12 marzo 2023) Un circolo ricreativo trasformato in una bisca clandestina. È questa la scoperta fatta dai Carabinieri a Curti, in provincia di Caserta, dove ieri sera i militari della locale stazione hanno denunciato 16 persone per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo Alcune delle 16 persone sono poi risultate percettrici di reddito di cittadinanza, provenienti anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 marzo 2023) Un circolo ricreativo trasformato in una. È questa la scoperta fatta dai Carabinieri a Curti, in provincia di Caserta, dove ieri sera i militari della locale stazione hanno denunciato 16 persone per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo Alcune delle 16 persone sono poi risultate percettrici di reddito di cittadinanza, provenienti anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

