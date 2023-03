Ostia, sala biliardo diventa deposito di armi e droga: arrestato 24enne (Di domenica 12 marzo 2023) Ostia – Ostia – Avrebbe trasformato una sala biliardo in un deposito di armi e droga. Protagonista della vicenda sarebbe un 24enne domenicano, arrestato dal Personale della Polizia di Stato del X distretto Lido di Roma. Gli agenti hanno beneficiato dell’aiuto del Reparto Prevenzione Crimine, che ha effettuato diversi controlli nei pressi della metropolitana di Lido Centro. Secondo quanto emerge dalle indagini, all’interno di una sala biliardo sono stati trovati oltre un etto e mezzo di hashish, nascosto all’interno di una cassetta ed un bilancino di precisione, per altro ancora sporco di droga. Ma anche un accetta, la replica di una pistola ed alcuni manoscritti riconducibili ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 marzo 2023)– Avrebbe trasformato unain undi. Protagonista della vicenda sarebbe undomenicano,dal Personale della Polizia di Stato del X distretto Lido di Roma. Gli agenti hanno beneficiato dell’aiuto del Reparto Prevenzione Crimine, che ha effettuato diversi controlli nei pressi della metropolitana di Lido Centro. Secondo quanto emerge dalle indagini, all’interno di unasono stati trovati oltre un etto e mezzo di hashish, nascosto all’interno di una cassetta ed un bilancino di precisione, per altro ancora sporco di. Ma anche un accetta, la replica di una pistola ed alcuni manoscritti riconducibili ...

