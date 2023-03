Osservare le balene grazie a progetti che mantengono gli oceani sani E fare shopping con uno sguardo alle comunità locali La città più sostenibile d' Africa punta sul turismo consapevole

(Di domenica 12 marzo 2023) Una bella vittoria perdel Capo (Cape Town), un traguardo da cui può partire la rinascita della. Una rinascita eco, perché la capitale legislativa sudna si è di recente classificata al 12° posto nel rapporto “Sustainable Cities Index” di Corporate Knights, su 50nel mondo e la prima in. Non solo per gli investimenti in impianti di energia rinnovabile, ma anche per la resilienza, l’agricoltura fiorente, le 20 riserve naturali, i 14 parchi e i 307 chilometri di costa con mari ricchi di biodiversità marina (almeno 37 specie die delfini) dove si incrociano le correnti calde dell’Atlantico e quelle fredde del Benguela. Da visitare in questa stagione, alla fine dell’estate dell’emisfero australe. Elevated oblique view of ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Santiment_IT : ???? Gli squali e le balene di Bitcoin non sono responsabili di questa settimana difficile per le #crypto. Infatti, g… - pietromit : RT @mondointasca: Da gennaio a fine di marzo la #BaiadiSamaná, #RepubblicaDominicana, si possono osservare le balene. È il periodo in cui t… - mondointasca : Da gennaio a fine di marzo la #BaiadiSamaná, #RepubblicaDominicana, si possono osservare le balene. È il periodo in… -

Leggi anche › Viaggio in Antartide, trae pinguini. Quando e come andare L'avventura, ... Puoi restare immobile ai passanti. È un passatempo straordinario'. Non solo: 'La ...Nelle foto in mostra, tutte a colori e in grandi formati, sarà possibileda vicino e in ... Dal plancton alle, dai pescatori della Papuasia Nuova Guinea ai portacontainer che fanno la ...... che si snoda da Gualala Point fino alla spiaggia; inoltre, da novembre a marzo è possibilela migrazione delledalla riva. I visitatori possono inoltre godersi una tranquilla ...

Le balene in amore non cantano più. Per evitare la concorrenza ... Zoon Magazine

Ha un nome familiare e simpatico a tutti o quasi, ma ancora pochi lo conoscono per esserci stati, eppure è un piccolo paradiso per chi ama la natura e il ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...