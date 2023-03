... il loro è un mercato fuori controllo' SUPERLEGA - ' Totalmente in. Non a caso l'idea è ... E rispetto' NAPOLI - ' Mi piace il Napoli, e mi piace, anche l'allenatore mi piace parecchio.Un po' tutti, in realtà, si sono svegliati dopo il gol di. Il che lascia pensare che non si ...Bell'Abissino (i rigori al Napule sono ineccepibili a prescindere) " 7 Qui mi trovi in. ...... il loro è un mercato fuori controllo' SUPERLEGA - ' Totalmente in. Non a caso l'idea è ... E rispetto' NAPOLI - ' Mi piace il Napoli, e mi piace, anche l'allenatore mi piace parecchio.

Osimhen in disaccordo sulla sua sostituzione in Napoli-Atalanta DailyNews 24