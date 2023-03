Osimhen, il Manchester United rinuncia all’acquisto? C’è un motivo (Di domenica 12 marzo 2023) Il successo contro l’Atalanta ha riportato l’entusiasmo alle stelle in casa Napoli, che ora ha nuovamente 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Inter, ndr) e naviga a vele spiegate verso il terzo scudetto della propria storia. Tra i protagonisti di questo campionato, con ben 19 reti messe a segno, c’è Victor Osimhen, che però non è riuscito a trovare la via del gol nelle ultime due partite con Lazio e Atalanta, pur essendoci andato molto vicino. L’attaccante nigeriano è seguito con grande attenzione dai top club europei, che in estate potrebbero sferrare l’assalto decisivo per il suo acquisto. Non è un mistero che Osimhen ambisca a giocare in Premier League, e i club inglesi interessati a lui di certo non mancano. Tra questi, però, non dovrebbe esserci il Manchester United. Harry Kane primo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Il successo contro l’Atalanta ha riportato l’entusiasmo alle stelle in casa Napoli, che ora ha nuovamente 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (l’Inter, ndr) e naviga a vele spiegate verso il terzo scudetto della propria storia. Tra i protagonisti di questo campionato, con ben 19 reti messe a segno, c’è Victor, che però non è riuscito a trovare la via del gol nelle ultime due partite con Lazio e Atalanta, pur essendoci andato molto vicino. L’attaccante nigeriano è seguito con grande attenzione dai top club europei, che in estate potrebbero sferrare l’assalto decisivo per il suo acquisto. Non è un mistero cheambisca a giocare in Premier League, e i club inglesi interessati a lui di certo non mancano. Tra questi, però, non dovrebbe esserci il. Harry Kane primo ...

