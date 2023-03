Osimhen e Kvaratskhelia: Spunta un dato incredibile (Di domenica 12 marzo 2023) Osimhen e Kvaratskhelia, numeri impressionanti, la coppia d’oro del Napoli non si ferma più: ecco una nuova clamorosa statistica. Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria e gran parte del merito va alla coppia d’oro formata da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che continua a regalare emozioni ai tifosi azzurri. In particolare, Osimhen ha segnato 21 gol e fornito 5 assist, mentre Kvaratskhelia ha segnato 15 gol e realizzato 13 assist. Numeri incredibili che mostrano l’indiscutibile impatto devastante di questa coppia sul gioco del Napoli. Il gol di Khvicha contro l’Atalanta, frutto di un dribbling magistrale, ha rivelato ancora una volta la loro straordinaria intesa in campo. Osimhen e Kvaratskhelia: Il dato clamoroso Dopo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 marzo 2023), numeri impressionanti, la coppia d’oro del Napoli non si ferma più: ecco una nuova clamorosa statistica. Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria e gran parte del merito va alla coppia d’oro formata da Victore Khvicha, che continua a regalare emozioni ai tifosi azzurri. In particolare,ha segnato 21 gol e fornito 5 assist, mentreha segnato 15 gol e realizzato 13 assist. Numeri incredibili che mostrano l’indiscutibile impatto devastante di questa coppia sul gioco del Napoli. Il gol di Khvicha contro l’Atalanta, frutto di un dribbling magistrale, ha rivelato ancora una volta la loro straordinaria intesa in campo.: Ilclamoroso Dopo ...

