Oscar 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione (Di domenica 12 marzo 2023) Nella notte italiana (ore 2) tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2022 al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center vanno in scena gli Oscar 2023 con la 95esima edizione della premiazione. Dopo l'annuncio delle candidature il 24 gennaio, alle star di Hollywood verranno finalmente consegnati gli Academy Awards. Il presentatore sarà Jimmy Kimmel, già conduttore del Jimmy Kimmel Live! per la terza volta in questo ruolo. Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato dell'Academy ha annunciato in un'intervista che per questa 95esima edizione della notte degli Oscar è stata creata una squadra per la gestione di crisi come quella causata dallo schiaffo di Will Smith e Chris Rock nella scorsa edizione o dalle recenti polemiche sulla nomination di Andrea Risenborough come miglior attrice protagonista.

