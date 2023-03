Oscar 2023, chi vincerà? Per i bookie c’è un solo film che sbancherà al Dolby Theatre di Los Angeles (Di domenica 12 marzo 2023) Everything Everywhere All at Once – non particolarmente amato dalla critica europea ma neanche quella statunitense – i prepara a sbancare gli Oscar 2023, che saranno assegnati domenica sera al Dolby Theatre di Los Angeles: dopo il pieno di nomination (11), la commedia è favorita per la vittoria della statuetta al Miglior film, a una quota che oscilla tra 1,05 e 1,10 su Planetwin365 e BetFlag. Doppia cifra per il premio a Niente di nuovo sul fronte occidentale – il film tedesco nuovo adattamento dal celebre e omonimo romanzo di Erich Maria Remarque del 1928 – a 10 davanti a Gli spiriti dell’isola – già in concorso a Venezia – a 14. Il sequel Top Gun: Maverick con Tom Cruise (salvatore del mondo e anche del botteghino), vale 18, con l’autobiografico e bellissimo The ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Everything Everywhere All at Once – non particolarmente amato dalla critica europea ma neanche quella statunitense – i prepara a sbancare gli, che saranno assegnati domenica sera aldi Los: dopo il pieno di nomination (11), la commedia è favorita per la vittoria della statuetta al Miglior, a una quota che oscilla tra 1,05 e 1,10 su Planetwin365 e BetFlag. Doppia cifra per il premio a Niente di nuovo sul fronte occidentale – iltedesco nuovo adattamento dal celebre e omonimo romanzo di Erich Maria Remarque del 1928 – a 10 davanti a Gli spiriti dell’isola – già in concorso a Venezia – a 14. Il sequel Top Gun: Maverick con Tom Cruise (salvatore del mondo e anche del botteghino), vale 18, con l’autobiografico e bellissimo The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Voi non ci crederete.. '. Max del Papa scatenato: #Zelensky segato e 'premio Murgia' agli #Oscar2023 ?? - Corriere : Stanotte ci sono gli Oscar: le nomination, gli orari, dove vedere la serata: cosa c’è da sapere - RaiNews : Giancarlo Giannini è stato premiato con la posa della stella numero 2.752 sulla Hollywood Walk of Fame: 'La dedico… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Tutto pronto per la notte degli #Oscars2023. Dove vedere la cerimonia in diretta in Italia - angiuoniluigi : RT @Corriere: Stanotte ci sono gli Oscar: le nomination, gli orari, dove vedere la serata: cosa c’è da sapere -