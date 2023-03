Oscar 2023, Brendan Fraser punta alla statuetta: dalla dieta drastica che gli fece perdere la memoria alla tuta prostetica che gli ha fatto prendere 136 chili (Di domenica 12 marzo 2023) Da una dieta drastica che gli fece perdere la memoria alla tuta prostetica che gli ha fatto acquisire 136 chili. Quando mancano oramai poche ore agli Oscar 2023 è tutto un riannodare i fili della carriera di Brendan Fraser, annunciato, papabile, altamente probabile, vincitore nella categoria del Miglior Attore per la sua interpretazione in The Whale. Il 54enne attore di Indianapolis ha avuto una carriera lunga e difficile anche a causa di problemi di salute. Intanto l’apice della popolarità Fraser lo raggiunse nel 1999 quando a nemmeno 30 anni interpretò il primo capitolo de La Mummia. Il film ebbe un successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Da unache glilache gli haacquisire 136. Quando mancano oramai poche ore agliè tutto un riannodare i fili della carriera di, annunciato, papabile, altamente probabile, vincitore nella categoria del Miglior Attore per la sua interpretazione in The Whale. Il 54enne attore di Indianapolis ha avuto una carriera lunga e difficile anche a causa di problemi di salute. Intanto l’apice della popolaritàlo raggiunse nel 1999 quando a nemmeno 30 anni interpretò il primo capitolo de La Mummia. Il film ebbe un successo ...

