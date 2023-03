Oroscopo Branko oggi | le previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 marzo 2023)12 marzo 2023.è domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza! Quali sono i vostri programmi della giornata? Andrete all’immancabile e tradizionale pranzo dai genitori oppure preparerete voi qualche stuzzichino da assaporare con le persone a cui volete bene? Qualunque siano i vostri programmi culinari e non solo, scommetto che siete curiosi di sapere cosa vi riserveranno le stelle in questa domenica di marzo! Quali saranno i segni fortunati in? E sul, qualcuno riceverà la tanto attesa promozione? Non ci resta che scoprire tutto con ledell’amato astrologodel giorno12 marzo 2023: ...