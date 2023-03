Oriana e Daniele, nessun futuro dopo il GF Vip? “Lui non è più interessato” (Di domenica 12 marzo 2023) Oriana e Daniele: a quanto pare l’era degli #Oriele sarebbe ormai terminata. L’ex tronista ha preso le distanze dalla venezuelana che nelle passate ore si è sfogata con Nikita e Antonella, alle quali ha confidato tutti i suoi dubbi. A detta della Marzoli, Daniele non riuscirebbe ad essere sempre affettuoso con lei dal momento che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 marzo 2023): a quanto pare l’era degli #Oriele sarebbe ormai terminata. L’ex tronista ha preso le distanze dalla venezuelana che nelle passate ore si è sfogata con Nikita e Antonella, alle quali ha confidato tutti i suoi dubbi. A detta della Marzoli,non riuscirebbe ad essere sempre affettuoso con lei dal momento che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Daniele: "Oriana non accetta niente di me." #GFVIP - Daniele: "Tutto questo interesse che Oriana dice di avere, io non lo vedo." ?? #GFVIP - Durante l'ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - Io adoro Oriana, ma spero che Daniele venga eliminato e se così non fosse, venisse squalificato, sto riva… - Daniele dovrebbe accettare l'amicizia di Oriana e Luca, perché ad Alex cosa gli direbbe ? ?? #gfvip #oriele