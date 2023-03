Orgoglio anziano

Leggi su panorama

(Di domenica 12 marzo 2023) Oggi la terza età è discriminata o elogiata solo se simula la giovinezza. E anche il movimento che la difende tende a negarne la fragilità e il diritto a non essere «sempre in forma». Il grosso guaio del sistema politico-culturale in cui ci troviamo a vivere sta nella sua quasi diabolica capacità di sfruttare problemi realmente esistenti - e gravi - per proporre misure disastrose presentandole come soluzioni. Il caso più emblematico è sicuramente quello riguardante la popolazione anziana. È una questione che - nel breve periodo - riguarderà settori sempre più ampi dei popoli europei e non solo: a causa del gelo demografico che ci investe da anni, l’età media nelle nazioni cosiddette benestanti è in costante aumento. In Europa, nel 2022, si aggirava attorno ai 44,4 anni, con un aumento di 0,3 anni rispetto al 2021. In Italia è ancora più alta: 48 anni, la più alta fra i 27 Stati ...