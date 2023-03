Omicidio Ramelli | Spinelli Fdi | ' sinistra smetta di limitare libertà pensiero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Solidarietà al Sottosegretario Frassinetti che anzi esorto, insieme a tutti i membri del Governo e del Parlamento, ad andare avanti a testa alta sulle azioni da mettere in campo per la nostra nazione, e nel non farsi intimidire per la presenza ad eventi importanti, specialmente a quelli nelle nostre scuole. La Costituzione non recita in nessun articolo che la scuola è ad uso esclusivo della, o della politica in generale. Anzi atteggiamenti come quelli che ha subito contrastano con la missione di confronto dialogo e rispetto, e mai di scontro, che il nostro sistema di istruzione dovrebbe invece incoraggiare". Lo scrive in una nota Domenica, senatrice di Fratelli d'Italia. "Lano i collettivi didi occupare luoghi che appartengono all'intera comunicato, e ...