Oggi il Pd Serracchiani smentita a tempo di record dalla Schlein

Le ultime parole famose di Debora Serracchiani: "Oggi abbiamo dimostrato che il Pd è una comunità politica viva, forte, unita. Siamo in cammino per cambiare il Paese aggredendo le diseguaglianze e costruendo giustizia sociale e ambientale. Abbiamo energia e idee. Abbiamo entusiasmo". La capogruppo del Pd alla Camera dà il "buon lavoro alla segretaria Elly Schlein, al Presidente Stefano Bonaccini e a tutti noi" e in quelle parole, "vivi, forti e uniti" sembra sottovalutare o ignorare del tutto l'allarme lanciato tra le righe proprio dalla Schlein, davanti all'Assemblea dem riunitasi a Roma per dare il via libera alla nuova direzione. Il nuovo Pd targato Schlein vedrà alla plancia di comando esponenti di Articolo Uno, come Alfredo D'Attorre a Maria Cecilia ...

