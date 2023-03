Oggi 12 marzo: San Luigi Orione. Si spende fino all’ultimo per giovani e orfani (Di domenica 12 marzo 2023) Don Orione fu un formidabile “moltiplicatore” di opere di carità per i giovani, gli orfani, i poveri e gli ammalati. Fonderà anche Congregazioni come la Piccola opera della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità. Si prodigherà durante il terribile terremoto che distruggerà Reggio Calabria e Messina nel 1908. Luigi Giovanni Orione nasce il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 marzo 2023) Donfu un formidabile “moltiplicatore” di opere di carità per i, gli, i poveri e gli ammalati. Fonderà anche Congregazioni come la Piccola opera della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità. Si prodigherà durante il terribile terremoto che distruggerà Reggio Calabria e Messina nel 1908.Giovanninasce il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

12 Marzo, il Santo del Giorno: San Luigi Orione, Sacerdote La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it Nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. A 13 anni entrò fra i Frati Minori di Voghera, poi nel 1886 entrò nell' ...