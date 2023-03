Offerte di lavoro, 150mila assunzioni entro aprile 2023: ecco le 30 figure più ricercate tra elevata e media specializzazione e operai (Di domenica 12 marzo 2023) . Il dato delle assunzioni arriva dall’Osservatorio Datalab dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Assolavoro), per Il Sole 24 Ore. Quasi una immissione nel mondo del lavoro avverrà nel Nord Ovest (il 30,24%), il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) . Il dato dellearriva dall’Osservatorio Datalab dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il(Asso), per Il Sole 24 Ore. Quasi una immissione nel mondo delavverrà nel Nord Ovest (il 30,24%), il ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Oltre seicento pagine dedicate in questi ultimi anni alle offerte di lavoro in Sicilia, più di 22.000 opportunità p… - valeservizi00 : Cercasi modelle foto e video Campania e limitrofi - valeservizi00 : Cercasi hostess ballerine anche prima esperienza - valeservizi00 : Figuranti di sala - Hostess cercasi tutta Italia - CronacheMc : ANNUNCI di Open Job Metis, Agenzia Generali Macerata, Ciodue, Confindustria e Centro per l'impiego di Tolentino -