Nuovo Rdc e non solo In arrivo primo pacchetto del Ministero del Lavoro

In arrivo il primo pacchetto del Ministero del Lavoro: spazio al Nuovo Rdc, dovrebbe chiamarsi MIA-Misura di inclusione attiva, e a una prima liberalizzazione dei contratti a termine. Nel provvedimento che verrà promosso dalla titolare del dicastero Marina Calderone anche un intervento sulle regole del Decreto Trasparenza e un potenziamento del welfare aziendale. Infine, tra i punti principali anche quello riguardante un indennizzo a favore dei ragazzi impegnati nei percorsi di scuola-Lavoro. Riforma Irpef 2023: cosa vuole cambiare il Governo Meloni? I punti In arrivo il primo pacchetto del Ministero del Lavoro: era stato annunciato per gennaio, non giungerà ...

