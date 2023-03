Nuovo naufragio al largo della Libia, Schlein: «Una vergogna per l’Italia e l’Europa». Verdi-Sinistra: «Ora basta, Piantedosi si dimetta» (Di domenica 12 marzo 2023) «È una vergogna per l’Italia e per l’Europa. Non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, riferendosi al Nuovo naufragio di un barcone di 47 migranti proveniente dalla Libia denunciato oggi da Alarm Phone e che avrebbe già causato decine di vittime. «Mi arrivano notizie di un Nuovo naufragio, in cui sarebbero morte altre persone, a largo della Libia. Sembra che questa imbarcazione abbia chiesto soccorso ed è stato risposto di contattare la guardia costiera libica. Per questo chiedo un minuto di silenzio», ha detto Schlein rivolgendosi all’assemblea del Pd a Roma. Ancora più dura ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) «È unapere per. Non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, riferendosi aldi un barcone di 47 migranti proveniente dalladenunciato oggi da Alarm Phone e che avrebbe già causato decine di vittime. «Mi arrivano notizie di un, in cui sarebbero morte altre persone, a. Sembra che questa imbarcazione abbia chiesto soccorso ed è stato risposto di contattare la guardia costiera libica. Per questo chiedo un minuto di silenzio», ha dettorivolgendosi all’assemblea del Pd a Roma. Ancora più dura ...

