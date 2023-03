Nuovo naufragio al largo della Libia | la denuncia delle Ong | «Decine di migranti annegati | l’Italia avvertita ha ritardato deliberatamente i soccorsi»

(Di domenica 12 marzo 2023) Alarm Phoneundi un barcone partito dalla, che avrebbe già causato “” di vittime. Il servizio di allerta sulle imbarcazioni dinel Mar Mediterraneo ha scritto nel primo pomeriggio su Twitter che «secondo diverse fonti,di persone di questa barca sono annegate», facendo riferimento al barcone proveniente dallae in grave difficoltà segnalato fin dalla scorsa notte alle autorità italiane. Chi gestisce il servizio d’allerta si dice “scioccato”, dal momento che «Dalle h 2.28 dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza esituazione di pericolo» ma «le autorità italiane hanno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ? Secondo @alarm_phone siamo di fronte a un nuovo caso di naufragio. Il barchino avvistato ieri dal nostro aereo… - Tg3web : Nuovo allarme Frontex. È partita l'operazione di soccorso per salvare cinquecento migranti a bordo di un pescherecc… - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - Pierlui79709171 : RT @alessandrazinit: Davvero, non riesco a credere che sia successo di nuovo #migranti #naufragio @alarm_phone @SeaWatchItaly @RescueMed ht… - bizcommunityit : Nuovo naufragio al largo della Libia, la denuncia delle Ong: «Decine di migranti annegati, l'Italia avvertita ha ri… -

leggi anche Migranti, 'la causa di questosta nel fallimento delle politiche europee': l'... E mentre all'alba di questa mattina l' Alarm Phone ha lanciato unallarme, segnalando un ......annunciava che le persone in difficoltà sul barcone proveniente dalla Libia hanno chiamato di... Sale così a 79 il numero di vittime deldello scorso 26 febbraio. Di questi 33 sono i ...SQUADRE DIIN CAMPO - Primo cambio tra le fila della Fiorentina, esce Saponara entra Brekalo. ... SQUADRE IN CAMPO - Un minuto di raccoglimento per le 72 vittime deldi Cutro avvenuto ...

Migranti: nuovo naufragio di un barchino a Lampedusa, tutti salvi - Cronaca Agenzia ANSA

A bordo una cinquantina di persone. La ong: «Persi i contatti». Naufragio di Cutro, i morti salgono a 79: trovato un altro bambino, ora sono 33 ...L'imbarcazione era rimasta bloccata al largo della Libia a causa del mare grosso. La ong Alarm Phone aveva indicato l'emergenza già 24 ore fa ...