Nuovo naufragio al largo della Libia, decine di persone annegate. Alarm Phone: "L'Italia ha ritardato i soccorsi" (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decine di persone sono annegate . Lo riferisce Alarm Phone . I contatti di Alarm Phone con l’imbarcazione... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato:disono. Lo riferisce. I contatti dicon l’imbarcazione...

