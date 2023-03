Nuovo naufragio al largo della Libia, 30 dispersi e 17 soccorsi. Alarm Phone: 'L'Italia ha ritardato i soccorsi' (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: il bilancio è di 30 dispersi e 17 soccorsi . Lo riferisce Alarm Phone . I contatti di Alarm Phone ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: il bilancio è di 30e 17. Lo riferisce. I contatti di...

