Nuova strage in mare | Decine di naufraghi al largo della Libia

Leggi su agi

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Un barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nella mattina di domenica è naufragato edi persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone secondo cui i contatti con l'imbarcazione erano andati perduti, ma nell'area del barcone erano presenti il tanker Basilis L, il mercantile Atlantic North e il mercantile Kinling. Il centro di soccorso marittimo di Roma, dice Sea Watch, aveva chiesto ai mercantili di coordinarsi con la Guardia costiera libica, ma Tripoli non ha voluto saperne. Un filmato di Sea-Watch, pubblicato dal giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, inquadra il barcone in fortissime difficoltà, e i mercantili che tentano di fargli scudo dalle onde ma non sono in grado di intervenire. ? Siamo scioccate. Secondo diverse fonti,di persone di questa barca sono annegate. Dalle h 2.28, dell'11 ...