Nuova strage di migranti, una decina di persone annegate a largo della Libia (Di domenica 12 marzo 2023) I 47 migranti provenienti dalla Libia segnalati dalla Alarm Phone sembravano in salvo ma poi è arrivata la tragica notizia di una decina di persone annegate. A riferirlo l'ong che aveva lanciato l'allarme "dalle h 2.28...

