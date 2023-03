Nuoto Paralimpico, Barlaam è oro nei 200 stile alle World Series: vola a Parigi 2024 (Di domenica 12 marzo 2023) Il Michael Phelps del Nuoto Paralimpico italiano ha lo squalo come animale totem e si nutre di medaglie. Simone Barlaam, classe 2000, oro nei 50 stile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e pluricampione del mondo, ha chiuso in bellezza le World Series di Lignano Sabbiadoro, appuntamento valido per il ranking globale e per le qualificazioni ai Mondiali 2023 e Parigi 2024. Nella cittadina friulana, che ospitava l’evento per la quinta volta, c’erano quasi 300 iscritti e 44 nazioni: Barlaam ha vinto l’oro nei 200 stile libero e nei 50 farfalla categoria S9, siglando in entrambi i casi il nuovo record del mondo .”Una bella ammazzata – sorride il ragazzo – E’ stata la prima trasferta ufficiale da quando sono ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 marzo 2023) Il Michael Phelps delitaliano ha lo squalo come animale totem e si nutre di medaglie. Simone, classe 2000, oro nei 50Paralimpiadi di Tokyo 2020 e pluricampione del mondo, ha chiuso in bellezza ledi Lignano Sabbiadoro, appuntamento valido per il ranking globale e per le qualificazioni ai Mondiali 2023 e. Nella cittadina friulana, che ospitava l’evento per la quinta volta, c’erano quasi 300 iscritti e 44 nazioni:ha vinto l’oro nei 200libero e nei 50 farfalla categoria S9, siglando in entrambi i casi il nuovo record del mondo .”Una bella ammazzata – sorride il ragazzo – E’ stata la prima trasferta ufficiale da quando sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La_Prealpina : Nuoto paralimpico: lo “squalo” si racconta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto paralimpico, Barlaam da record: 'Mi scaldo per Parigi 2024' - ansacalciosport : Nuoto paralimpico: Barlaam da record, mi scaldo per Parigi. Due nuovi primati mondiali: ai ragazzi come me dico 'pr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto paralimpico, Barlaam da record: 'Mi scaldo per Parigi 2024' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto paralimpico, Barlaam da record: 'Mi scaldo per Parigi 2024' -