Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 12 marzo 2023) Daldisono rimastiancora una volta due settori chiave dell’economia europea e mondiale: ile i. La cooperazione con la Russia in questi ambiti resta imprescindibile per determinati Paesi come Francia, Belgio e Ungheria, che si sono fermamente opposti al loro inserimento nell’elenco finaledel 25 febbraio. Tuttavia, una serie di limitazioni viene imposta in modo sempre più stringente soprattutto da parte degli USA, che già da alcuni anni portano avuna guerra a colpi dicontro la Russia. Ecco un’analisi su come l’inefficacianon ...