Nottata etilica nella Bergamasca | 8 ubriachi al pronto soccorso in sole 6 ore

(Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. Ben otto interventi per intossicazionenel giro disei ore,notte tra sabato e domenica 12 marzo. Il personale del 118 è stato chiamato per soccorrere uomini e donne che avevano esagerato con l’alcool e per i quali è stato chiesto il supporto del 112. Il primo caso riguarda una donna di 35 anni, soccorsa a Grumello del Monte, in piazza Camozzi, intorno a mezzanotte e venti, trasportata all’ospedale di Alzano Lombardo in codice verde. Solo venti minuti dopo, verso mezzanotte e quaranta, è statoun uomo di 35 anni a Chignolo, in via Industriale dell’Isola, ed è stato portato all’ospedale di Ponte San Pietro. Alle 2.30 intervento a Bergamo, in via Palma il Vecchio, per prestare aiuto ad un uomo di 45 anni, portato in codice verde all’ospedale di Papa Giovanni. Verso le 3, in via ...