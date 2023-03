"Non vorrei che ora...". Giletti a valanga, inchioda De Benedetti e Schlein su Cutro (Di domenica 12 marzo 2023) "Non vorrei che ora a ogni strage in mare partisse l'attacco al governo". Massimo Giletti a Non è l'arena su La7 intervista Carlo De Benedetti e mette sotto accusa il Pd, l'opposizione e pure lo stesso Ingegnere, per nulla tenero con Giorgia Meloni e l'esecutivo per la gestione della questione immigrazione e, nello specifico, la tragedia di Cutro con oltre 70 migranti morti nel naufragio di due settimane fa a poche decine di metri dalle coste della Calabria. Altra domanda di Giletti a cui De Benedetti non risponde: "Io trovo che sia un errore mortale cedere l'Africa alla Cina". L'Ingegnere, editore del quotidiano Domani, preferisce parlare di sinistra dettando l'agenda alla sua pupilla Elly Schlein, radicale proprio come il "nuovo" De ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) "Nonche ora a ogni strage in mare partisse l'attacco al governo". Massimoa Non è l'arena su La7 intervista Carlo Dee mette sotto accusa il Pd, l'opposizione e pure lo stesso Ingegnere, per nulla tenero con Giorgia Meloni e l'esecutivo per la gestione della questione immigrazione e, nello specifico, la tragedia dicon oltre 70 migranti morti nel naufragio di due settimane fa a poche decine di metri dalle coste della Calabria. Altra domanda dia cui Denon risponde: "Io trovo che sia un errore mortale cedere l'Africa alla Cina". L'Ingegnere, editore del quotidiano Domani, preferisce parlare di sinistra dettando l'agenda alla sua pupilla Elly, radicale proprio come il "nuovo" De ...

