Non una guerra ma… Così gli 007 Usa valutano le mire cinesi su Taiwan (Di domenica 12 marzo 2023) “Non riteniamo che la Cina voglia entrare in guerra” per Taiwan. Lo ha dichiarato Avril Haines, direttore dell’Intelligence nazionale statunitense durante l’audizione alla commissione Intelligence della Camera in occasione dell’annuale valutazione delle minacce mondiali. Il leader cinese Xi Jinping è stato “ridimensionato” dal sostegno degli Stati Uniti e degli alleati all’Ucraina in risposta all’invasione della Russia un anno fa, ha sottolineato William Burns, direttore della Cia, nella stessa occasione. “Questo è un aspetto che il presidente Xi deve valutare mentre esce da Zero Covid, cerca di rilanciare la crescita economica cinese, cerca di impegnarsi con il resto dell’economia globale”, ha continuato. Tutti ciò, però, non permette di abbassare la guardia: l’intelligence statunitense “non sottovaluterà mai le ambizioni dell’attuale leadership ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) “Non riteniamo che la Cina voglia entrare in” per. Lo ha dichiarato Avril Haines, direttore dell’Intelligence nazionale statunitense durante l’audizione alla commissione Intelligence della Camera in occasione dell’annuale valutazione delle minacce mondiali. Il leader cinese Xi Jinping è stato “ridimensionato” dal sostegno degli Stati Uniti e degli alleati all’Ucraina in risposta all’invasione della Russia un anno fa, ha sottolineato William Burns, direttore della Cia, nella stessa occasione. “Questo è un aspetto che il presidente Xi deve valutare mentre esce da Zero Covid, cerca di rilanciare la crescita economica cinese, cerca di impegnarsi con il resto dell’economia globale”, ha continuato. Tutti ciò, però, non permette di abbassare la guardia: l’intelligence statunitense “non sottovaluterà mai le ambizioni dell’attuale leadership ...

