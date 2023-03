“Non ti devi azzardare”. GF Vip, Alberto De Pisis è una furia con Oriana Marzoli: cosa è successo (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, lite tra Alberto De Pisis e Oriana Marzoli. Nervi sempre più tesi dentro la Casa in attesa del gran finale con l’ultima puntata prevista per lunedì 3 aprile. Dalla squalifica di Edoardo Donnamaria per le intemperanze con Antonella Fiordelisi al disagio sempre più evidente di Daniele Dal Moro che proprio recentemente è stato avvisato dagli autori in confessionale: se continua a stare male sarà costretto ad uscire dalla Casa. Continuano intanto gli sfottò all’indirizzo di Nikita Pelizon presa di mira da Luca, Giaele ed Oriana perché stava giocando con una piuma. Ma nelle ultime ore si è verificato un episodio che davvre fa comprendere bene quanto l’atmosfera sia elettrica. Perfino il sempre calmo Alberto De Pisis ha perso le staffe, stavolta con ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, lite traDe. Nervi sempre più tesi dentro la Casa in attesa del gran finale con l’ultima puntata prevista per lunedì 3 aprile. Dalla squalifica di Edoardo Donnamaria per le intemperanze con Antonella Fiordelisi al disagio sempre più evidente di Daniele Dal Moro che proprio recentemente è stato avvisato dagli autori in confessionale: se continua a stare male sarà costretto ad uscire dalla Casa. Continuano intanto gli sfottò all’indirizzo di Nikita Pelizon presa di mira da Luca, Giaele edperché stava giocando con una piuma. Ma nelle ultime ore si è verificato un episodio che davvre fa comprendere bene quanto l’atmosfera sia elettrica. Perfino il sempre calmoDeha perso le staffe, stavolta con ...

