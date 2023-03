Non solo Krunic: quando Pioli s'inventa i titolari vincenti (Di domenica 12 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua Krunic Thiaw Messias Kalulu Theo Hernandez Tonali 12 marzo - 09:52 Leggi su gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. ContinuaThiaw Messias Kalulu Theo Hernandez Tonali 12 marzo - 09:52

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel Comitato strategico però… - Fabio_Martini_ : Ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza sulla 'carta Covisoc' da parte della figc. Mossa disperata che certif… - ciropellegrino : In provincia di #Bergamo una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per ave… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: Mancava solo 'l'#anarchico a sua insaputa'. O meglio, 'l'#anarchico pentito'. Visto che ora #Cospito frigna con #Bruxe… - Lost74 : RT @ZZiliani: Ma ci sono o ci fanno? Tra dirigenti, avvocati e fiancheggiatori (leggi i media) passano da un autogol all’altro senza nemmen… -