Non solo Frattesi, ora la Roma raddoppia (Di domenica 12 marzo 2023) I giallorossi tentano la doppietta dalla Serie A. Tiago Pinto è scatenato. Il doppio arrivo può concretizzarsi già nella prossima estate La Roma è ufficialmente tornata a sorridere e lo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 12 marzo 2023) I giallorossi tentano la doppietta dalla Serie A. Tiago Pinto è scatenato. Il doppio arrivo può concretizzarsi già nella prossima estate Laè ufficialmente tornata a sorridere e lo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Non solo non ha applicato il piano pandemico, ma non sapeva neppure che esistesse. Era nel Comitato strategico però… - ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - NicolaPorro : “Bisogna spaventarli a morte”, scriveva Hancock. Terrorizzare la gente per far digerire le restrizioni non è stata… - Bannymari : RT @kamshat_lilac: @3Shvets 'Molte persone chiedono, come sono io nella vita? Nella vita non esiste una persona giusta al 100%. Non posson… - GrORichard1 : @DellaUomo Bove scandaloso!! È lui che lascia voragine in mezzo, non stoppa una palla e gioca solo all’indietro -