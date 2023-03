“Non siamo come te”. C’è Posta per Te, Francesca e Maria: nessun perdono per il padre (Di domenica 12 marzo 2023) C’è Posta per Te, il duro colpo per il papà. Il people show di Maria De Filippi continua a coinvolgere il pubblico di telespettatori, proiettandolo dentro storie che lasciano riflettere. La busta, simbolicamente, rappresenta il tramite delle nuove possibilità, ma anche di muri alzati per sempre. Il racconto di Maurizio divide in due fazioni il pubblico a casa. Maurizio tradisce la moglie e chiede l’aiuto di C’è Posta per Te. La storia è quella di un marito, ma anche di un papà che ha ammesso davanti a tutti di aver tradito la fiducia della moglie dopo 33 anni di amore, ma anche delle due figlie, Maria e Francesca. Un rapporto che l’uomo ha provato a ricucire grazie all’intervento di Maria De Filippi, mettendo in conto anche la possibilità di non vedere la busta aprirsi. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) C’èper Te, il duro colpo per il papà. Il people show diDe Filippi continua a coinvolgere il pubblico di telespettatori, proiettandolo dentro storie che lasciano riflettere. La busta, simbolicamente, rappresenta il tramite delle nuove possibilità, ma anche di muri alzati per sempre. Il racconto di Maurizio divide in due fazioni il pubblico a casa. Maurizio tradisce la moglie e chiede l’aiuto di C’èper Te. La storia è quella di un marito, ma anche di un papà che ha ammesso davanti a tutti di aver tradito la fiducia della moglie dopo 33 anni di amore, ma anche delle due figlie,. Un rapporto che l’uomo ha provato a ricucire grazie all’intervento diDe Filippi, mettendo in conto anche la possibilità di non vedere la busta aprirsi. Leggi ...

