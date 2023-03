Non riescono a salire sul tram, giovani nordafricani lanciano bidone dei rifiuti: vetri esplosi e passeggeri feriti (Di domenica 12 marzo 2023) Un gesto di pura follia. Alcuni ragazzi hanno lanciato il cestino dei rifiuti contro la fiancata di un tram in viale Tibaldi a Milano , rompendo il vetro del mezzo e ferendo due donne di 38 e 42 anni. ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) Un gesto di pura follia. Alcuni ragazzi hanno lanciato il cestino deicontro la fiancata di unin viale Tibaldi a Milano , rompendo il vetro del mezzo e ferendo due donne di 38 e 42 anni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Rabbia, insulti, livore. Non riescono ancora ad accettare un governo che lavora con serenità e impegno, a differen… - MarcoFattorini : La tattica dei russi è distruggere tutto quello che non riescono a conquistare. Questo è il territorio nei pressi d… - LaVeritaWeb : Al fronte un comandante si sfoga: «I ragazzi mandati al massacro vedono arrivare i nemici fino alle loro buche, sem… - Ele09535599 : RT @BiasiErika: Micol e Milena con la loro sensibilità riescono a fare ciò che il GF non ha mai fatto in questi mesi entrando nella vita de… - 1GROSSI : RT @DaniloMapelli: Fanno tutto questo casino solo perché non governano manifestare per gli italiani che non riescono ad arrivare alla fine… -