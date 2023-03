“Non può essere vero quel gol”: Van Basten pazzo di Kvaratskhelia (Di domenica 12 marzo 2023) Van Basten elogia Kvaratskhelia per il suo gol contro l’Atalanta: “Non può essere vero. 8 uomini contro uno solo”. Il gol dell’ala del Napoli, Kvaratskhelia, contro l’Atalanta ha attirato l’attenzione della leggenda del calcio Marco Van Basten, che ha espresso la sua ammirazione per il giocatore. Il sito olandese AD.nl ha riportato le parole dell’ex giocatore dell’Ajax e del Milan: “Guardate questo gol: vedi otto persone contro una sola. Poi pensi tra te: non può essere vero che fa gol”. Il gol in questione mostra Kvaratskhelia superare otto difensori dell’Atalanta, facendone cadere tre, prima di scagliare un potente tiro sotto la traversa. La rete ha portato il giocatore a 13 gol stagionali e 15 assist in 28 presenze totali. Van ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 marzo 2023) Vanelogiaper il suo gol contro l’Atalanta: “Non può. 8 uomini contro uno solo”. Il gol dell’ala del Napoli,, contro l’Atalanta ha attirato l’attenzione della leggenda del calcio Marco Van, che ha espresso la sua ammirazione per il giocatore. Il sito olandese AD.nl ha riportato le parole dell’ex giocatore dell’Ajax e del Milan: “Guardate questo gol: vedi otto persone contro una sola. Poi pensi tra te: non puòche fa gol”. Il gol in questione mostrasuperare otto difensori dell’Atalanta, facendone cadere tre, prima di scagliare un potente tiro sotto la traversa. La rete ha portato il giocatore a 13 gol stagionali e 15 assist in 28 presenze totali. Van ...

