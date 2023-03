Niente Oscar per Zelensky: il Cinema volta le spalle al comico (Di domenica 12 marzo 2023) Volodymyr Zelensky aveva sperato di piazzare il suo bel discorso anche nella notte degli Oscar, altro no dopo Sanremo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di domenica 12 marzo 2023) Volodymyraveva sperato di piazzare il suo bel discorso anche nella notte degli, altro no dopo Sanremo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : Niente Oscar per Zelensky: il Cinema volta le spalle al comico - vera92 : RT @oathkeepergirl: Stasera purtroppo non vincerà niente di quello che mi piace. Rimane il fatto che tutto il cast di #bansheesofinisherin… - anto_galli4 : RT @Se23rex: Zelensky, niente videomessaggio agli Oscar. L'Academy dice No E finalmente…??????c’è voluto tanto per capirlo??? - xs0ff : basta io x gli oscar nn guardo più niente ora vado a vedere la sei di daisy jones ciao - lellinara : RT @Se23rex: Zelensky, niente videomessaggio agli Oscar. L'Academy dice No E finalmente…??????c’è voluto tanto per capirlo??? -